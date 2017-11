13 tips over brute straatroof in Hulst

De roof vond donderdag plaats in het centrum van Hulst, op het Cornelis Vosplein. Het tijdstip, even over half drie, was opmerkelijk. In de straat, waar verschillende horecazaken huizen, is het zeker doordeweeks erg druk. Op een middag als vandaag (woensdag) reden scholieren om half drie twee aan twee door de straat en was er een constante stroom van auto's richting Grote Markt of de Kleine Bagijnestraat.