125 voetbalvelden aan nieuwe natuur in Zeeland

Het gaat in totaal om 62,6 hectare. Meer dan helft van het areaal aan nieuwe natuur is gelegen in het gebied Groot-Eiland in de gemeente Hulst. Daar wordt 34,7 hectare ‘agrarisch gebied met ecologische betekenis’ omgezet in ‘nieuwe natuur’. Het gaat om bos, kruiden- en faunarijk grasland en vochtig hooiland. Het gaat om natuurontwikkeling die door een particulier in gang is gezet.