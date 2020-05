12-jarige jongens waren op rooftocht in Middelburg; naast rugzak stelen ze ook maaltijd en doen een mislukte poging

De politie ontving gistermiddag een melding dat een fietsende jongen iets voor 14.00 op de Walcherseweg in Middelburg zou zijn overmeesterd en vervolgens werd bestolen van zijn rugzak met daarin een camera en telescooplens. Direct toen het duo de rugzak met inhoud in bezit had, gingen ze er op hun fiets vandoor. Het geschrokken slachtoffer bleef verbouwereerd achter en belde voor hulp.

Milkshake en friet

Korte tijd later werd via Burgernet opgeroepen om uit te kijken naar de twee. Terwijl die actie liep en verschillende agenten op de been waren om te zoeken naar de mogelijke daders, werd een nieuwe beroving gemeld. Twee jongens waren, in de omgeving van de eerdere beroving, beroofd van hun frietjes en milkshake. Hierop hebben de agenten direct de wijk doorzocht. Na een korte zoektocht werd een van de twee 12-jarige jongens gevonden en kon ook de tweede verdachte opgespoord worden.

Korte tijd nadat de twee jongens waren gevonden meldde zich opnieuw een melder bij de politie. De omschrijving van het duo deed deze persoon erg denken aan wat er eerder op de dag was voorgevallen. De twee zouden nog een jongen, in de omgeving van waar de beroving van de rugzak had plaatsgevonden, hebben overmeesterd. Ditmaal slaagde de poging echter niet en vertrokken ze dan ook zonder buit.

Camera en telescoop verdwenen

Uit onderzoek is gebleken dat het duo de gestolen rugzak met inhoud heeft gedumpt in de omgeving van het station in Middelburg. De rugzak is, dankzij een alerte burger, terecht maar de inhoud ontbreekt. De politie roept degene die de spullen gevonden heeft, zich te melden. Het gaat om een zwarte spiegelreflexcamera met telelens en (spotting)telescoop. De spiegelreflexcamera kan worden herkend aan de zonnekap die vastgemaakt zit met ducttape. Tevens staan er op de camera verschillende foto’s van de bijzondere Steppearend die het slachtoffer eerdere deze week had vastgelegd op beeld.

Beroving met geweld