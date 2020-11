11 verdachten opgepakt voor wapenbezit en harddrugs in onderzoek naar groep jongeren in Sluiskil

Coalitie­par­tij VVD kraakt bouwbeleid in Goes: ‘We hebben de boot gemist’

13:26 GOES - De maat is vol voor de VVD in Goes. Als het aan de liberalen ligt, gaat de gemeente als de wiedeweerga nieuwe woningbouwplannen maken. ,,We hebben de boot al gemist”, zegt raadslid Stan Jasperse. ,,Maar dan kun je nog wel je best doen om de volgende te halen.”