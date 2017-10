108 minuten wachten op de perfecte plaat

Oud-inwoner Zierikzee doet mee aan Coffee Masters New York

13:29 ZIERIKZEE - Oud-Zierikzeeënaar Rob Clarijs doet deze week mee aan de Coffee Masters in New York. Clarijs (27) woont tegenwoordig in Rotterdam en is professioneel barista. Hij heeft zijn eigen koffiemerk De Zeeuwse Branding, waarvan het Zierikzeese café De Biet ambassadeur is.