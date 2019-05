1000 euro voor tip die leidt naar bekrasser auto’s in Middelburg

Hoe druk heeft een wethouder het nou echt? Chris Simons doet zijn agenda voor ons open

21:35 MIDDELBURG - Opnieuw is in Sluis een wethouder opgestapt. Dit keer vanwege de hoge werkdruk. Hoe hoog is de werkdruk van een wethouder eigenlijk? We vroegen het aan Chris Simons (54), hij is wethouder voor de VVD in Middelburg. Hij vertelt hoe zijn gemiddelde werkweek er uitziet en hoe hij omgaat met de vele werkzaamheden.