100 Zeeuwse kerken komen leeg te staan

Jan wist alles van ziektes. Tot hij plots zelf half verlamd raakte en niemand de oorzaak kon vinden

Sinds Jan te Velde (78) uit Burgh-Haamstede half verlamd in een rolstoel zit, zien al zijn kerstdagen er hetzelfde uit. Toch is hij blij dat hij er nog is. Te Velde was vroeger patholoog-anatoom. Een goede ook. Als iemand wist waar een patiënt aan leed of had geleden, dan was hij het wel. Tot hij zelf ziek werd en niemand begreep wat er aan de hand was.