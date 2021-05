100 per uur op Philipsdam dik 10 miljoen duurder dan 80

MIDDELBURG - Behoud van de weg over Philipsdam als 100 km-weg is 10,6 miljoen euro duurder dan verlaging van de maximumsnelheid van 80 km per uur. Zonder kostbare aanpassingen is het handhaven van maximaal 100 per uur onverantwoord, stelt het dagelijks provinciebestuur.

Niet alleen de schatkist van de provincie en de verkeersveiligheid hebben baat bij verlaging van de snelheid. Ook de natuur rond de dam profiteert ervan doordat auto's minder stikstof uitstoten.

Provinciale weg N257 over de dam tussen Sint Philipsland en de Grevelingendam is toe aan een grondige opknapbeurt. In het asfalt zitten scheuren en delen van het wegdek zijn verzakt. De weg is er zo slecht aan toe dat een deel van de fundering aan vervanging toe. Dat was aanleiding om na te gaan of de in 1988 geopende route over de Philipsdam nog aan de hedendaagse veiligheidseisen voldoet.

Niet veilig genoeg

Nee dus, is de conclusie van het dagelijks provinciebestuur. Handhaving van de 100 km per uur zonder de inrichting van de weg aan te passen kan niet volgens Gedeputeerde Staten. Het groot onderhoud niet aangrijpen om óf de snelheid te verlagen óf de weg anders in te richten is ‘bestuurlijk en juridisch niet te verantwoorden’. Er is immers sprake van een ‘reëel veiligheidsrisico’, ofwel de weg is niet veilig genoeg om er met 100 per uur overheen te rijden.

Vorig jaar zei gedeputeerde Harry van der Maas dat wat hem betreft de keuze op 80 valt. Na bezwaren van de gemeente Tholen en vragen in Provinciale Staten werden drie varianten nader bekeken: een 80 km-weg met voor elke rijrichting één rijstrook gescheiden door een streep op de weg. Zo is de weg nu ingericht. Varianten zijn een 80 km- of 100-weg met één rijstrook per richting gescheiden door een middenberm. Bij een 100 km-weg is een bredere rij- en uitwijkstrook nodig.

De weg simpelweg opknappen, een rotonde aanleggen, aanpassen van de fietsoversteek kost 2,8 miljoen euro. De weg voldoet dan aan de minimale eisen voor een 80 km-weg. De duurdere, maar ook veiliger 80 km -variant (bredere weg met middenberm) kost 9,6 miljoen euro. Het inrichten van de weg volgens hedendaagse minimumeisen voor 100 km-weg zou een investering vergen van 14,2 miljoen euro.

Brug kost meer tijd

Overigens kan niet over het hele weg 100 per uur worden gereden. Bij het sluizencomplex en kruisingen is de maximumsnelheid 70. Het verschil in reistijd tussen maximaal 80 of 100 is maximaal anderhalve minuut, schrijft de werkgroep die de drie varianten heeft bekeken. Als de brug over de Krammersluis omhoog gaat, staat je al minimaal een kwartier te wachten. Dat effect is vele malen groter dan wat langzamer rijden. Het nadeel van het verlagen van de snelheid naar 80 km per uur zit vooral tussen de oren, stelt de werkgroep: ,,Het is vooral gevoelswaarde waardoor men een verlaging waardoor men een verlaging van de maximumsnelheid negatief zal beleven.”