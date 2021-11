1 op de 8 bij de testlocatie komt uit West-Brabant of van Goeree-Overflakkee

Vooral uit Bergen op Zoom en omgeving, en van Goeree-Overflakkee wijken mensen uit naar Zeeland. Voor hen zijn Goes, Sint-Maartensdijk of Zierikzee gemakkelijker bereikbaar dan testlocaties in de eigen GGD-regio. In de GGD-regio Zeeland is het testen wat fijnmaziger opgezet dan in de buurregio’s.