1.63 meter lang en krachtige ogen maakten Middelburgse Juliëtte tot hét model voor beeld voor Utrechtse verzetsstrijdster Truus van Lier

Liesbeth is al 22 jaar gelukkig in haar flatje in Terneuzen, maar nu gaat-ie plat: ‘Het voelde alsof de grond onder mij wegzakte’

TERNEUZEN - Liesbeth Mielen woont al 22 jaar in een flat aan de Amberboomstraat in Terneuzen. Nu moet ze weg, want de flat gaat plat. Samen met bewoners van 25 verouderde appartementen moet ze verhuizen. ,,Toen ik het hoorde, voelde het alsof de grond onder mij wegzakte.’’

12:26