1,5 blijft in Zeeuwse ziekenhuizen

De Zeeuwse ziekenhuizen volgen hiermee het dringende advies van de overheid. Basisregels als vaak handen wassen, in de elleboog hoesten en niezen en niet naar het ziekenhuis komen bij corona blijven van kracht. Per patiënt zijn per bezoektijd twee bezoekers toegestaan (bij de kraamafdelingen gelden andere regels).

Op de spoedeisende hulp is één begeleider met mondneusmasker toegestaan op 1,5 meter. Voor kinderen onder de 12 jaar zijn dat er twee. Met patiënten met covid-klachten mag een begeleider mee die een negatieve PCR-test heeft en een medisch mondneusmasker op. In de wachtruimtes is het aantal personen in verband met de 1,5 meter regel beperkt; ook begeleiding is daarom beperkt. Binnen Adrz is het mondneusmasker verplicht omdat niet overal 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Bij ZorgSaam mogen alleen na overleg begeleiders mee. Kijk voor alle informatie op zorgsaam.org en adrz.nl