Lino’s en artstamps van vogels in nieuwe Leskimo

29 juli Het is een boekje, geboren uit vriendschap: ‘Artiststamps Avifauna’. Organisator en hoofdredacteur Johan Everaers uit Zierikzee presenteert het als nummer 3, jaargang 24 ‘van het meest onverwachte, in onvoorspelbare oplaag en in eigen beheer verschijnende tijdschrift Leskimo’. Hij werkte in dit geval samen met beeldend kunstenaar Jan Verschoore uit Oostburg. Ze kennen elkaar uit het mailart-netwerk sinds halverwege de jaren tachtig en werkten al eerder samen.