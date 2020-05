Zo hoog is het reikhalzen

Je kent Wies de Bles misschien niet, maar waarschijnlijk ken je haar toch. Ze liet in heel Zeeland sporen achter als omgevingskunstenaar en beeldhouwer. Je stuit bijvoorbeeld op haar ‘Berg van water’ in Ellewoutsdijk en haar gedroomd palmbos bij Borssele, haar krokodil die je oog bedriegt en bedreigt in Oost-Souburg en haar ‘Jong schaap en de verwondering’ bij Lewedorp. En anders is er nog een muurgedicht in Middelburg, want zij schrijft ook poëzie. Ze werd in 1941 geboren te Scheveningen en kwam in 1964 naar Zeeland. Het gedicht op de muur van een hotel in de Nederstraat is dan ook een zee-gedicht. Het noopt tot lang stilstaan, deze tekst over onze oorsprong, ik moet denken aan het boek ‘The Vital Question’ van de biochemicus Nick Lane dat ik een paar jaar terug vertaalde, en die essentiële vraag luidde hoe wij zijn geworden wie wij zijn. Of zoals de dichteres het noemt: hoe zit het met ‘de poreuze grens/ van eencellig wier/ naar homo sapiens’.