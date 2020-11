Mario Molegraaf

Even de loep erbij. Ik kocht de vier boeken in fraaie bandjes vooral vanwege dit plaatje. Een portret, of eigenlijk het portret van Petronella Moens (1762-1843), nog altijd tot ver buiten haar Aardenburg bekend. Met minuscule lettertjes staat er: Margaretha Cornelia Boellaard pinxit, het schilderij bevindt zich in het Centraal Museum te Utrecht. Aan de andere kant lees ik in even kleine letters: W. van Senus sculpsit, deze bekende reproductiegraficus heeft het prentje gemaakt.

Ik eer haar graag, Petronella Moens. Maar niet vanwege het boek waarin, trots op het titelblad, het portretje van de vroeg blind geworden schrijfster prijkt. ‘Legaat aan mijne vrouwelijke landgenooten’ heet het werk uit 1829, haar brave fase, en het is één lange aanklacht tegen ‘onzedelijke neigingen’. Wat is er over van ‘Pietje Potentaat’, zoals men haar noemde? Waar is de pittige eerste vrouwelijke opinieleider van Nederland gebleven?

Gelukkig zit er méér in mijn Petronella-pakket, bijvoorbeeld een exemplaar van ‘Dichterlijke mengelingen’, verschenen in 1791, een coproductie met haar boezemvriendin Adriana van Overstraten uit Bergen op Zoom. In die bundel valt vooral op ‘Gedachten bij den Slaavenhandel’, en dan gaat het niet om loze gedachten van een eeuw of wat na dato. De harten van de dichteressen worden verscheurd door de wreedste smart over ‘moê gefolterde Africaanen/ Langs ’t zuikerveld en koffijlaanen’.

Over de Aardenburgse werken van Petronella Moens, zoals de roman ‘Aardenburg’ waarin de slavernij is afgeschaft en alle kleuren harmonisch samenleven, heb ik het op deze plaats al eens gehad. Haar vriendin zorgt dat in deze ‘Dichterlijke mengelingen’ Bergen op Zoom niet onvermeld blijft. Moens noemt háár plaats in een ‘Lof der mannen’, lof maar niet heus. Heerlijke hoon over het ‘verheven’ geslacht dat ‘wanneer ge ons dwingt als uw’ slavin te leeven (…) ons listig als uw heerscheressen vleit’. Maar wie moest Aardenburg redden toen in juni 1672 de Fransen aanvielen? De vrouwen, Margaretha Sandra, in het bijzonder. Net als de dichteres wordt zij tegenwoordig met een monumentje geëerd. Ook zonder loep zie je het op het gezicht van Petronella Moens: Nederlands eerste ironische, feministische glimlach.