Zelfs na drie generaties leeft de oorlog

Er zit gevoel in 'Vormen van vrede'. Zomaar een zin op pagina 43: ‘Een Indonesische vrijheidsstrijder was zijn land trouw, zijn grond, al moest hij daarvoor zijn vriendje waarmee hij sinterklaas had gevierd in het grote koloniale huis de ogen uit steken'. En op pagina 86: ‘Als we door beruchte hekken van Auschwitz gaan, na uitvoerige controle bij de ingang, en het grint onder onze schoenzolen horen knarsen, verstilt de tijd en worden we bevangen door een onbekend schuldbewustzijn. Het besef dat 'bandeloos barbarisme’ in ons allen leeft, zoals Abel Herzberg dat noemde.’