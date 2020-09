Zeeuwse tournee van Amber Brantsen

Zaterdag 5 september komt Amber Brantsen voor een speciale tournee naar Zeeland.

Amber Brantsen (1989) is journalist en presentator bij de NOS. Zij begon haar carrière bij de radio en werd in 2016 door de Volkskrant uitgeroepen tot Radiotalent van het Jaar. Een jaar later werd zij een van de vaste gezichten van het NOS Journaal. Haar boek is getiteld: ‘Uit beeld’.

In de zomer van 2017 wordt Amber Brantsen, dan 27 jaar, gepresenteerd als het nieuwe gezicht van het NOS Journaal. De pers haast zich te melden dat het meisje dat ooit op de basisschool een spreekbeurt hield over nieuwslezen nu haar droom in vervulling ziet gaan. Wat de buitenwereld niet weet is dat die droom jaren eerder nog onmogelijk had geleken. Hoge standaarden, ambitie en wilskracht, Amber heeft het allemaal. Maar het zijn ook precies de ingrediënten die Amber na haar middelbareschoolperiode in een allesverwoestende eetstoornis storten. Ze krijgt anorexia. Een intense, maar ook leerzame periode volgt, waarin steeds meer duidelijk wordt dat artsen en psychologen haar niet kunnen redden: dat zal ze helemaal zelf moeten doen. Alleen.

‘Uit beeld’ is een openhartig boek over wat wij van onszelf vragen en verwachten. Een verhaal over de balans tussen gezond en ongezond. En een verhaal over de kracht die je uit jezelf kunt halen, door je te concentreren op je allersterkste eigenschappen.

Amber brengt op zaterdag 5 september een bezoek aan drie boekhandels in Zeeland. Van 11 tot 12 uur is zij in Lectori in Kapelle, van 13.30 tot 14.30 in De Koperen Tuin in Goes en van 15.30 tot 16.30 in 't Spui in Vlissingen. In de boekhandels wordt rekening gehouden met de anderhalve meter afstand. Amber zal iets vertellen over haar boek en dit ook signeren. In principe is er vrije inloop, maar wilt u zeker zijn van een plaatsje kunt u contact opnemen met één van de drie boekhandels.