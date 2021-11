Zeeuwse Sien dienkt en proeft daagse diengen

zeeland-geboekt Zeeuwse tuin bezongen

Achtentwintig jaar lang lieten Bep en Kees Jacobse het publiek meekijken in hun tuin in Schoondijke. Ze hebben besloten, omdat Kees Jacobse 80 jaar is geworden, daaraan een einde te maken. Het tuinfeest wordt toch nog even voortgezet in ‘Juust Wa’k Wou’ door Laurine Vandepitte (geb. 1952). De tuin bezongen in alle seizoenen, bijvoorbeeld het seizoen dat de tuin ‘pompoenenwonderland’ werd. In de toegankelijke gedichten schrijft Laurine Vandepitte ook over haar leven: ‘Mijn ex, waarom houdt mijn verdriet niet op?’ De man hapte gretig in ‘verboden vrucht’. Maar uiteindelijk is ze toch weer gelukkig, op de terugweg van Schoondijke naar Breskens, ‘verbaasd nagewuifd door/ wilde klaver, zuring en weegbree’. De tuin gaat dicht, de schrijfster doet een boekje open.

20 oktober