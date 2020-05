Zeeuwse schrijvers: In trui en zwembroek, niet in toga

Mario Molegraaf

Veel van zijn werk verscheen onder de naam dr. G.Th. Rothuizen, maar in een boek als ‘De oude man van Hoy’ noemde hij zich gewoon Gerard Rothuizen. ‘In trui dus en niet in toga’, zoals een bespreker opmerkte. Rothuizen (Goes 1926 – Kampen 1988) maakte naam als predikant en theoloog, maar hij was ook een bevlogen schrijver. Hij groeide op in Goes, bezocht tussen 1938 en 1944 het gymnasium in Middelburg, en bleef graag naar zijn buitenhuisje in Oostkapelle komen. Hij trouwde met Nanny de Roo, dochter van een bekende, in oorlogstijd heel dappere Goesenaar. De andere dochter, Miep, zou trouwen met Jan Wolkers.

In ‘De oude man van Hoy’, verschenen in 1970, schrijft Rothuizen over de literatuur van zijn zwager. Ook vertelt hij hoe zijn vrouw op vrijdag 16 maart 1945 in Goes bloemen had mogen aanbieden aan de op bezoek komende koningin Wilhelmina. Die onmiddellijk informeerde of zij toch wel in het verzet had gezeten. Vader de Roo redde de situatie met de woorden: ‘Mijn dochter is pas veertien, majesteit’.

‘De oude man van Hoy’ uit de titel is een uit zee oprijzende rots, een van de Orkney-eilanden, in zijn geliefde Engeland. Hij keert in deze bundel ook terug naar Zeeland, bijvoorbeeld naar het Zeeland van 1942, ‘het allerlaatste jaar, dat men als Middelburgs gymnasiast nog kon vrijen in de duinen van Vrouwenpolder, droevig samen onder een jas in de regen of samen gestreeld door de zon’. En jawel, de trui gaat uit, wordt verruild voor de zwembroek. Dominee zwemt zelfs met plezier op zondag.