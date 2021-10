zeeland-geboekt Schrijvers in de Grote Kerk

13 september Komend najaar kunnen we weer echt in gesprek gaan met schrijvers, groot en groter, beroemd en nog beroemder. In samenwerking met De Grote Kerk Veere organiseren de PZC en de Middelburgse boekhandel de Drvkkery de serie 'Literaire Gesprekken in de Grote Kerk van Veere’ met Annejet van der Zijl, David Van Reybrouck, Freek de Jonge en Coen Verbraak.