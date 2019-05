Zeeuwse dichter Lou de Jonge (Lou Vleugelhof) overleden

De Jonge was onder meer docent Nederlands en drama in Utrecht en Tilburg. Behalve poëzie schreef hij ook proza en toneel. In zijn poëzie liet hij vaak zijn Zeeuwse herkomst doorklinken. Zoals in zijn in 1955 verschenen bundel ‘Oorsprong’. In 2001 publiceerde hij een bundel in het Zeeuws: ‘Aol Zeêuws Vandaège'. Twee jaar daarvoor verzorgde hij met het boekje 'Zee & Land, gedichten over Zeeland’ het Geschenk van de Week van het Zeeuwse Boek. Zijn laatste publicatie dateert van 2015: 'Kwatrijnen. Over de dingen die mij deren'.