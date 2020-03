Zeeuwse Boekenweek vol rebellen en dwarsdenkers

Het thema van de Boekenweek 2020 is 'Rebellen en dwarsdenkers'. De beide hoofdrolspelers laten zich in Zeeland zien. Annejet van der Zijl schreef het boekenweekgeschenk ‘Leon & Juliette’, zij komt naar Middelburg. Özcan Akyol is de schrijver van het boekenweekessay ‘Generaal zonder leger’. Na korte stops in Goes en Vlissingen is hij een hele avond in Terneuzen. Naast hen zijn er nog vele auteurs van de partij, zoals Jacobus Bellamy, Geert Mak, vader en zoon Chabot en Tom Lanoye.

Vrijdag 6 maart

Meliskerke, boekhandel de Boekenmolen, 20.00 uur: Arie Kok (1968) vertelt over zijn novelle 'Brood en stenen’, het geschenk in de Week van het Christelijke Boek (4-14 maart 2020).

Zaterdag 7 maart

Middelburg, ZB Bibliotheek van Zeeland, 15.50 uur: opening expositie 'Fiere vrouwen', over dertig jaar feministische ontwikkeling en vrouwenkiesrecht; van 13.00 tot 17.00 wordt het congres ‘Kracht in Crisis’ gehouden in het kader van de viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart.

Vlissingen, boekhandel 't Spui, 15.00 uur: Biograaf Loe Schout presenteert zijn ‘Jacobus Bellamy alias Zelandus, dichter en patriot in opstandige tijden 1757-1786'.

Middelburg, boekhandel de Drvkkery, 12.30 - 16.30 uur: Isis van Geffen en Jasper van den Bovenkamp dragen gedichten voor en schrijven persoonlijke gedichten op maat. 15.00 - 15.30 uur: Alain Clark geeft naar aanleiding van zijn nieuwe album ‘Sunday Afternoon’ een instore-optreden op de muziekafdeling. 15.30 - 16.30 uur: de Zeeuwse band Yesterday’s Papers laat (semi) akoestisch de muziek uit de jaren zestig en zeventig herleven.

Kapelle, boekhandel Lectori, 10.30 - 12.00 uur: ontmoeting met Rem van den Bosch, fotograaf en beeldend kunstenaar, de man achter boek en project ‘Zeeuws meisje’. 14.00 - 15.30 uur: Gees R. van Hemert, auteur van ‘Met de kop in de wind, traditie en innovatie in de Nederlandse visserij door de generaties heen'.

Zondag 8 maart

Kloetinge, Geerteskerk, 14.00 - 16.00 uur: schrijver en journalist Geert Mak over zijn boek 'Grote verwachtingen', waarin hij de eerste twee decennia van de 21ste eeuw beschrijft; hij wordt geïnterviewd door Karin van As.

Geert Mak.

Maandag 9 maart

Middelburg, boekhandel de Drvkkery, 19.30 uur: schrijver/performer Bart Chabot en zijn zoon Sebastiaan verzorgen de PZC/Drvkkerylezing. Van Bart Chabot is net verschenen ‘Mijn vaders hand’; van Sebastiaan verschijnt in maart het boek ‘De slaap die geen uren kent’. PZC-verslaggever Jan van Damme gaat met hen in gesprek.

Dinsdag 10 maart

Zierikzee, Stadhuismuseum, 15.30-17.30 uur: schrijversontmoeting met Dido Michielsen en Agnita de Ranitz. Dido Michielsen is met haar boek ‘Lichter dan ik’ genomineerd voor de boekhandelsprijs en staat op de Longlist van de Libris Literatuurprijs. Van Agnita de Ranitz is net verschenen ‘Atir kom Atir’ over Zarafa, in 1827 de eerste giraffe in Frankrijk.

Woensdag 11 maart

Goes, boekhandel Het Paard van Troje, 14.00 - 15.00 uur: Meet and greet Özcan Akyol, schrijver van het boekenweekessay ‘Generaal zonder leger'.

Vlissingen, boekhandel 't Spui, 16.00 - 17.00 uur: vertel- en signeersessie Özcan Akyol, schrijver van het boekenweekessay.

Middelburg, boekhandel de Drvkkery, 15.30 uur: emeritus predikant Wim Jansen presenteert zijn nieuwe boek ‘O vader wij zijn samen geweest'.

Terneuzen, cultuurpodium Porgy en Bess, 20.00 uur: een avond met Özcan Akyol, schrijver van het boekenweekessay, en zijn speciale gast Levi Weemoedt.

Sluis, Belfort, 20.00 uur: lezing Ilja Leonard Pfeijffer over zijn roman ‘Grand Hotel Europa’.

Özcan Akyol.

Donderdag 12 maart

Middelburg, boekhandel de Drvkkery, 16.00 uur: schrijfster Annejet van der Zijl gaat met PZC-verslaggever Jan van Damme in gesprek over haar boekenweekgeschenk 'Leon & Juliette'.

Hulst, Protestantse kerk, 20.00 uur: de Vlaamse auteur Tom Lanoye geeft een interactieve lezing met fragmenten uit eigen werk; er is ruimte voor verzoeknummers.

Tom Lanoye

Zaterdag 14 maart

Kapelle, boekhandel Lectori, 10.30 - 12.00 uur: maak kennis met Jan van Broekhoven en Cees Maas, de mannen van het fotoboek ‘Zuver Zeeuws'.

Vlissingen, boekhandel 't Spui, 12.00 - 13.00 uur: schrijfster Marion Bloem vertelt over haar nieuwe boek ‘Indo'.

Goes, boekhandel De Koperen Tuin, 15.30 uur: auteur en PZC-columnist Jan Vantoortelboom installeert zich als huisschrijver in De Koperen Tuin.

Zondag 15 maart