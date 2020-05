Zeeuws-Vlaamse herinneringen van Jan Geurtz

De naam Jan Geurtz doet in Zeeland vast nog een belletje rinkelen. In 1950 geboren in Indonesië groeide hij van 1957 tot 1967 op in Oostburg. Zijn vader was daar leraar aardrijkskunde. Na een hippieperiode in de polders van Zeeuws-Vlaanderen trouwde hij en ging in Aardenburg wonen. Hij gaf Nederlands op een school in Middelburg en schreef een boek over historicus en amateurarcheoloog Jan van Hinte in Sint Kruis. Op zijn vijfendertigste strandde zijn huwelijk en eindigde zijn loopbaan als leraar Nederlands in een burn-out. Hij week uit naar Amsterdam waar hij uiteindelijk leraar Tibetaans boeddhisme werd, hij publiceerde diverse boeken over onder andere rookverslaving en liefdesrelaties.