Zeeuws meisje in alle kleuren van de regenboog: Rem van den Bosch wil discussie over gelijkheid

zeeland-geboekt Lezing: Slag om de Schelde op Noord-Beveland

26 september Zaterdagmiddag 28 september geven Hans Sakkers en Tobias van Gent een lezing over hun boek ‘Slag om de Schelde 1944'. Ze doen dat bij FairtradeUpgrade aan de Veerweg 42a in Kamperland. In de lezing gaan de auteurs onder meer in op de bevrijding van Noord-Beveland. Tijdstip: 15.30-17.30 uur. Er is ook gelegenheid om boeken te laten signeren. Voor nadere informatie of aanmelding: danielle@fairtradeupgrade.shop.