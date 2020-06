Het vorig jaar verschenen Geschenk van de Week van het Zeeuwse Boek, 'M'n liêven’ van Marlies Allewijn, wordt vanaf oktober landelijk verspreid. Onder de titel ‘Lieverd’ brengt uitgeverij Pepper Books het boekje opnieuw uit. ‘M’n opoe gaat landelijk!’, laat de schrijfster op haar Facebook-pagina weten. Verder schrijft ze: ,,Het verhaal wordt aangevuld met nog meer avonturen van opoe (en mijzelf). Dus straks kan heel Nederland lezen hoe ongelooflijk cool mijn opoetje was.” In haar geschenkboek dook de uit Yerseke afkomstige Marlies Allewijn in het leven van haar opoe Janna en zette daar korte anekdotes en poëzie over haar eigen leven tegenover. Marlies: ,,Opoe is geboren in 1908, in 1998 overleden. Haar leven bestrijkt de hele twintigste eeuw. Over haar vertellen is niet spectaculair: ze heeft geen studie afgerond, ze heeft niet in het verzet gezeten, ze is geen Neeltje Lokerse. Ze was wel mijn opoe, een arbeidersvrouw die vier kinderen heeft opgevoed. Zij heeft mijn weg geplaveid. Door haar en door andere vrouwen als zij heb ik kunnen studeren en me verder ontwikkelen.”