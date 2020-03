Wilhelmina eet gebakken haring in Boudewijnskerke

Column Jan van Damme Toespraak

18 maart Het is al even geleden dat ik zo lang en zo strak door iemand ben aangekeken. Hoeveel tijd nam zijn verhaal in beslag? Tien, vijftien minuten, schat ik. En al die tijd was er die blik. Geen pretoogjes deze keer, geen lachrimpeltjes. Denkrimpels, het was ernst.