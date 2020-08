Al voor er een boek was, was er een prijs. Het boek heette ‘Voor de helft een schedel’, in 1978 verschenen. De prijs betrof de aanmoedigingsprijs voor jong Zeeuws talent. De man van de prijs en het boek noemde zich Julien Piraña. Inderdaad heeft zijn proza net zulke gemene tanden als de beruchte vis. In de verhalenbundel ‘Winter in Foudgum’ (1985) komt de onderscheiding ter sprake. De auteur heeft een reis gepland en vraagt een vriend de prijs namens hem in ontvangst te nemen. ‘Erg vriendelijke mensen in Middelburg,’ zegt hij over de betrokken ambtenaren. ‘Ze vroegen of mijn naam in de krant moest ‘of uw synoniem’. Die denken overal aan.’