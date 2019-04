Wegwijzer naar de mooiste fotolocaties in Zeeland

Gehard door het leven aan de Noordzee

20 april Ik moet een van de weinige Nederlanders zijn die nog nooit iets van Esther Verhoef (geb. 1968) had gelezen. Daarin is nu verandering gekomen, ik las een verhaal van haar en wil meteen de rest van haar oeuvre lezen. Een heel succesvol oeuvre, ik zie ergens dat in Nederland al 2,5 miljoen exemplaren van haar literaire thrillers zijn verkocht. Het verhaal dat me zo overtuigde is een Zeeuws verhaal, ‘Worst case scenario’, en het is te vinden in een 2011 verschenen boek ‘Nouveau riche & andere verhalen’.