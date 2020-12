Vers op Zondag 253: Henri Looymans

Bewogen leven gevat in boek: Moeder was een meisje met een barst

24 november In 1926 kwam Lili Köhalmi als meisje van 7 in een ‘kindertrein’ vanuit Hongarije in België terecht. Liefde bracht haar in Nederland, in Vlissingen. Haar kinderen Eliane en Peter de Boevere hebben haar bewogen leven in een boek gevangen: Meisje met barst.