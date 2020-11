Vers op Zondag 246: Wim Hofman

zeeland-geboekt Een warme zomer

6 november In de jaren zestig van de vorige eeuw reisde ik naar het boerenland van Frankrijk en ik kwam terecht bij een familie in de buurt van Niort (Deux- Sèvres). Het was volop zomer en er was veel werk te doen. Ik wilde wel meehelpen. We stonden om half vijf op, dronken een bak koffie waar we stokbrood in brokkelden en daarna gingen we bijvoorbeeld pakken stro van het veld halen. Het stro moest met behulp van een hooivork op een kar. In het begin ging dat nog wel, maar de pakken leken steeds zwaarder te worden en het werd steeds warmer. Om negen uur was het al snikheet. Gelukkig was er dan pauze en was het tijd voor vermicellisoep. We zaten dan op een pak stro en rustten even uit.