Vers op Zondag 243: Theo Raats

zeeland-geboekt Geranium

18 september De meester van onze vierde klas, mijnheer Lecluse, was een lange man en hij had de naam erg sterk te zijn. Hij kon een jongen in zijn kraag pakken en dan door de lucht wegdragen, zo werd gezegd. Ik heb het nooit gezien. Hij hield van frisse lucht in de klas. De ramen van de klas zaten hoog. Het was niet de bedoeling dat wij afgeleid zouden worden door iets wat buiten gebeurde. Met de buitenwereld moesten wij zo weinig mogelijk te maken hebben. Dat kwam later wel.