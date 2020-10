Vers op Zondag 241: Michael van Oostende

zeeland-geboekt Manu Keirse opnieuw in Meliskerke

21 september Donderdag 24 september is de Vlaamse psycholoog Manu Keirse (1946) voor de tweede keer deze maand te gast in boekhandel De Boekenmolen in Meliskerke. De belangstelling voor de eerste lezing was begin september zo groot dat er vele gegadigden moesten worden teleurgesteld. Keirse was in Leuven onder andere directeur van de Patiëntenbegeleiding van de Universitaire Ziekenhuizen. Hij is gespecialiseerd in patiëntenbegeleiding, rouwverwerking en palliatieve zorg. De lezing begint om 19.45 uur. Belangstellenden moeten zich vooraf aanmelden.