Vers op Zondag 239: Aschwin van den Abeele

zeeland-geboekt Over het zich ontdoen van vlooien

14 augustus Het was in de jaren zestig, een tijd waarin ik graag de wijde wereld introk en ik was in de buurt van Saint Jean des Monts aan de westkust van Frankrijk. Het was ochtend, maar al warm, het was zomer en ik had haast, want ik had last van vlooien en die wilde ik kwijt. Een mul zandpad liep door de duintjes naar zee. Ik hoopte daar mijn kleren te kunnen wassen om zo dat ongedierte kwijt te raken.