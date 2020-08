Vers op Zondag 235: André van der Veeke

zeeland-geboekt Koekkoek met de schilder­kist op vakantie

10 augustus De stroohoed of muts met een bandje onder de kin vastgemaakt, de stofmantel aan het lijf, de portefeuille en schilderkist op den rug, teekenstoel, veldezel bij elkander in eenen linnen zak.’ De schilder gaat op pad, ook voorzien van ‘tabakszak, pijp enz.’. De schilder in kwestie is B.C. Koekkoek. Koekkoek, Koekkoek, Koekkoek, het meest illustere Zeeuwse schildersgeslacht. Het begon allemaal met Johannes Hermanus Koekkoek, in 1778 geboren te Veere, opgeleid aan de Middelburgse Tekenacademie. Zijn oudste zoon Barend Cornelis Koekkoek (Middelburg 1803 – Kleef 1862) werd een nog altijd befaamde landschapschilder, maar ontpopte zich in 1841 ook als schrijver, met ‘Herinneringen en Mededeelingen van eenen Landschapschilder’. Achter die duffe titel gaat een levendig verslag schuil van een Duits reisje.