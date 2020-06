Vers op Zondag 225: Coenraedt van Meerenburgh

Hoofdperso­nen van het boek ‘Jong in de Zeeuwse oorlog’ bij presenta­tie

8 juni NIEUWDORP - In het bijzijn van het merendeel van de hoofdpersonen is het boek ‘Jong in de Zeeuwse oorlog’ gepresenteerd in Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Het is een bundeling interviews van PZC-journalist Jan van Damme.