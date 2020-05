Vers op Zondag 221: Henri Looymans

Zeeuwse schrijvers Soms moet je een mysterie niet ontrafelen

10 mei In 2011 juichte men in Australië over ‘Those Who Come After’ (‘a novel of devastating emotional power’) van Elisabeth Holdsworth (‘a mesmerising new voice in Australian fiction’). In het Nederlands ging het boek ‘Zij die na ons komen’ heten en de schrijfster bleek een Nederlandse geboortenaam te hebben, Elisabeth Miriam Esther de Rijke-Nassau. Of is die naam een beetje fictie, zoals ook de ‘memoires’ in het boek, naar de schrijfster zelf erkende, enigszins geromantiseerd zijn? Ik ga het niet uitzoeken, soms moet je een mooi mysterie niet willen ontrafelen. Om het nog wat ingewikkelder te maken heeft de heldin in het verhaal weer een andere naam, Juliana Stolburg.