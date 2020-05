Vers op Zondag 219: Rogier de Jong

Vanuit mijn laagland, bijziend

27 april Spanje, Brabant, Zeeland, een volgorde durf ik niet te geven. De drie gebieden die belangrijk waren in het bestaan van Anton van Kraaij (1939-1995), jarenlang een vooraanstaande figuur in het Zeeuwse literaire leven. Vanwege zijn werk voor wat toen nog de Provinciale Bibliotheek van Zeeland heette. Vanwege zijn organisatorische inspanningen, zo richtte hij in 1975 samen met Wim Hofman het tijdschrift Slib op, voortgezet als de befaamde Slib-reeks. En vanwege zijn poëzie, waarvoor hem in 1977 de provinciale aanmoedigingsprijs werd toegekend. Een aanmoediging die achteraf bezien eerder als ontmoediging lijkt te hebben gewerkt: Van Kraaijs gepubliceerde oeuvre bleef heel klein, wat gedichten in tijdschriften, het in 1979 als negende deel van de Slib-reeks verschenen bundeltje De bochel, punt.