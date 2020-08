zeeland-geboekt Col na col na col na col

7:00 Toen Koos Oggel vorig jaar in het Franse Saverne de laatste stempel in het boekje van zijn Honderd Cols-fietstocht liet zetten, was hij met zijn 75 jaar de oudste ‘finisher’ ooit. In zijn boek ‘Solo, maar niet alleen' vertelt hij over het genot van het klimmen en dalen, de ene col na de andere.