Uit de Zeeuwse Almanak

Horoscoop

De horoscoop voor october 2020 voorziet, na enkele onrustige en moeilijke tijden, een periode van opluchting waarin ook plaats is voor humor en waarin we volop kunnen terugkeren naar de oude toestand van stabiliteit en routine; alles wordt weer zoals het vroeger was: de aarde is weer plat en Amerika is niet ontdekt, de Bijbel heeft toch gelijk. Ervaringen uit vorige levens komen ruimschoots terug, woordoor ons ego buitensporig groeit. Aan het eind van de maand wordt de klok verzet. Op de 31e moeten de nachttuiniers rekening houden met volle maan. Op 16 october hebben we nieuwe maan.

Kinderhoroscoop

Kinderen die geboren zijn onder het sterrenbeeld Weegschaal zijn deze maand uitzonderlijk beleefd, vriendelijk en evenwichtig. Daardoor zijn ze zeer geliefd bij hun leraren op school. Ze behalen daarom zeer goede resultaten en al maken ze bijvoorbeeld een waardeloze tekening, ze worden toch geprezen voor hun inzet en hun ongebreidelde, conceptuele fantasie. Ze mogen dikwijls nablijven en voor thee zorgen met suiker en de kleurkrijtjes en viltstiften op kleur sorteren. Later zullen zij gemakkelijk hun weg vinden in de tussenhandel of als politicus van een of andere middenpartij.

Werkzaamheden in de tuin

Het oogsten van mais, het verspreiden van allerlei soorten van mest, het strooien van kalk op zure grond. Rond de twintgste: het uittrekken van bieten, rapen en wortelen. De wortelen schoonmaken en in de kelder opslaan. Witte kool oogsten met het oog op maken van zuurkool. Het je zeer wild en heftig uitleven op zuurkool kan een belevenis zijn. Gebruik pekelwater geprepareerd met Zeeuws zeezout. Gooi met een knuppel (tamme) kastanjes uit de boom. Raap voorzichtig de kastanjes op. Open de stekelige vruchten met beide ( geschoeide) voeten. Pof de kastanjes, verwerk ze in gerechten of vermaal ze.

Natuurleven

Het plukken van paddenstoelen wordt afgeraden. Zeeland kent weinig bossen en de toeristen die de afgelopen tijd Zeeland bezochten hebben alles al afgestruind. October is in beginsel de tijd van eekhoorntjesbrood, de oesterzwam, wiens steel niet geschikt is voor consumptie, de parasolzwam (licht nootachtig met een zoet, honingachtig accent), weidechampignons, hanekam, en na een bosbrandje, de morilje. Eenden vliegen over. Vlucht van de laatste vlinders. Volop spinnen. Vogels eten de nog resterende bessen op. Aan het strand: de blauwe Zeepaddenstoel, een grote bolle blauwe kwal die niet steekt, maar toch niet echt eetbaar is.

Spreuk van de maand

Het is beter te zwijgen over wat men niet weet dan te spreken over wat men allang weet.