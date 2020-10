Uit de Zeeuwse Almanak, november 2020

Werkzaamheden in de tuin Bloemen en planten die in de winter in de tuin moeten blijven, behoren met bladeren bedekt te worden. Dahlia’s worden opgegraven, daarna in oude PZC’s gewikkeld en op een droge en koele plaats bewaard. Selderieknollen bij de winterwortelen in de kelder leggen. Bladcompost maken. Sloten en goten schoonmaken. Werktuigen repareren. Laarzen klaarzetten. Zwarte Piet verdwijnt naar Spanje.

In de keuken

De keuken kan men, zoals uit onderstaande blijkt, het beste rood schilderen.

Met het oog op de komende feestdagen is het wenselijk dat in elke keuken een goed gevuld EHBO-trommeltje aanwezig is en dat degenen die doorgaans in de keuken staan in staat zijn eerste hulp te verlenen en daarom een rood schort dragen.

Aan elke snij-, scheur- of steekwond moet de nodige aandacht besteed worden, daar ook schijnbaar onbetekenende keukenwonden aanleiding kunnen geven tot de meest akelige en onvoorstelbare ontstekingen.

Bij diepe wonden en vooral bij slagaderlijke bloedingen (het bloed spuit daarbij met krachtige stoten uit de wond) dient geneeskundige hulp gezocht te worden (huisartsen zijn in Zeeland dungezaaid en doen meestal verrichtingen per post). Men moet in de tussentijd het getroffen lichaamsdeel boven de wond, tussen wond en hart krachtig afbinden om bloedverlies te voorkomen. Kleine wonden moet men even laten bloeden en niet met water afwassen. Bij eenvoudige verbrandingen, waarbij de huid rood wordt kan men misschien de plek onder koud water houden. Als er blaren ontstaan mag men deze niet door prikken. Mocht het gebeuren dat iemands kleren in brand vliegen, bij voorbeeld tijdens het flamberen, dan dient men de getroffene op de grond te duwen en de vlammen te doven met een doek, winterjas, deken of vloerkleed. Men moet zo in ieder geval voorkomen dat het slachtoffer wegrent. Waarmee weer eens bewezen wordt dat een open keuken nadelen heeft.