Voor mij geen Facebook of Twitter of hoe het allemaal heet. Ik begreep nooit waarom anderen zich zo gretig op social media presenteren, maar Tofik Dibi legt het helder uit in zijn sprankelende ‘Het Monster van Wokeness’. Zoals hij veel meer verheldert. ‘Iedereen wil iemand zijn', dat verlangen zit er volgens hem achter de berichtjesstroom. Tofik Dibi (1980) maakte naam als politicus en als auteur van de autobiografie ‘Djinn’. Daarin bekende hij dat terugkeren voor hem inhoudt ‘de trein naar Zeeland pakken’. Hij is namelijk een rasechte Vlissinger. Rasecht? Wat mij betreft, leidt alle ophef over rassen, de vermeende scheiding tussen een ‘zwarte’ en een ‘witte’ gemeenschap, niet tot een vruchtbare discussie.

Maar Tofik Dibi’s bijdrage is waardevol, ook al omdat hij zijn roman voorziet van een woordenlijst, een ‘Wokabulaire’. ‘Woke’ betekent in deze context ‘alert zijn op onrechtvaardigheid in de maatschappij’. ‘Het Monster van Wokeness’: van die scheldnaam (dan wel erenaam) wordt de hoofdpersoon (of misschien wel de heldin) van deze roman voorzien: Kawtar in het dagelijks leven, Kannibelle op Twitter. Dibi weet als weinig anderen waarover hij praat. In hem worstelen allerlei identiteiten, de Zeeuw met de Marokkaan, de homo met de moslim. In de literatuur weet hij ze te verzoenen. In ‘Het Monster van Wokeness’ blijkt hij weer een rasschrijver. O nee, een geweldige schrijver bedoel ik. En dan geen schrijver die eindeloos op zijn bureaustoel ronddraait, maar iemand die precies weet wat er op straat en social media speelt.