Terugblik op de 'bwoat' van Bresjes

blog Achter­volgd: spannende thriller in Zeeland

31 mei MIDDELBURG - Winnie van Oorschot woont in het Limburgse Weert-Swartbroek en werd geboren in Brielle. Ze schreef haar tweede literaire thriller: ‘Achtervolgd’ (18,95 euro). Het verhaal speelt voor een belangrijk deel in Zeeland. Dramatische gebeurtenissen in 1940 en 1982 blijken met elkaar te maken te hebben.