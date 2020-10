Stembusfraude in Aardenburg

Volledig scherm Oproep om mee te doen aan het katholieke protest op zondag 29 mei 1927. © nvt



Honderd jaar geleden, hoogoplopende ruzies in Aardenburg. Katholieken en protestanten, ze vochten elkaar de tent uit. Tot en met een ordinaire stembusfraude in 1927 in stemlokaal 2, de katholieke jongensschool. Aardenburger André Bauwens doet verslag vanaf het slagveld.

Jan van Damme

Een enkele keer wil één van de heemkundige tijdschriften in Zeeland extra verrassend uit de hoek komen. En dan is het altijd jammer dat de verrassing voorbehouden blijft aan de hooguit enkele honderden abonnees. Daarom richten we hier de schijnwerper op een artikel van historicus André Bauwens dat onlangs verscheen in Tijd|Schrift, het bulletin van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen.

Aardenburg is nu eenmaal Aardenburg. Planning van een nieuw museum, een burgemeester die zijn handen niet thuis kan houden, er rommelt altijd wel wat. Honderd jaar geleden was het niet anders. Bauwens legt uit dat alle commotie van destijds moet worden gezien in het licht van de katholieke emancipatie. De katholieken maakten iets meer dan de helft uit van de Aardenburgse bevolking. Tot het algemeen kiesrecht in 1917 werd ingevoerd, waren zij in alle plaatselijke besturen ondervertegenwoordigd. Ook in de gemeenteraad. In 1906 waren de burgemeester, één van de twee wethouders en vijf van de zeven raadsleden liberaal. Bij de verkiezingen van 1923, toen inmiddels ook het algemeen vrouwenkiesrecht was ingevoerd, werden de verhoudingen rechtgetrokken: twee katholieke wethouders, vier katholieke en drie liberale raadsleden. Een jaar later overleed de liberale burgemeester Reepmaker van Belle, de katholieke Th. Overmaat werd zijn opvolger.

Wie dacht dat er vroeger niet makkelijk hele en halve onwaarheden de wereld in werden geslingerd, moet er maar eens goed voor gaan zitten. De Aardenburgers van toen hadden geen Facebook of Instagram nodig om elkaar hun waarheid te vertellen. Via ingezonden brieven in de Breskensche Courant, het nieuws- en advertentieblad Zelandia, de Middelburgsche Courant, de Nieuwe Zeeuwsche Courant, de Maasbode en de Nieuwe Rotterdamsche Courant haalden alle partijen hun eigen gelijk. Zo zeer zelfs dat sommige briefschrijvers ervan werden beschuldigd onder valse naam te schrijven. Dat werd gezegd van onder anderen wethouder E. de Wispelaere. Volgens de Nederlands-hervormde predikant van Aardenburg was de wethouder onvoldoende onderlegd om een ‘gestileerd stuk goed Nederlands’ te fabriceren. Uiteindelijk werd burgemeester Overmaat door zijn protestantse tegenstanders met hulp van handschriftdeskundigen als de echte auteur ontmaskerd. Die bleef overigens ontkennen.

Serieus werd het in 1927. De verhoudingen lagen zo vast, dat ook zonder Maurice de Hond te voorzien was dat de katholieken bij de gemeenteraadsverkiezingen op zaterdag 21 mei op vier zetels zouden uitkomen, de liberalen op twee en de socialisten op één. De antirevolutionairen zouden de kiesdeler niet halen. Daarop besloten de liberalen in het diepste geheim zo te stemmen, dat de antirevolutionairen een restzetel toegewezen zouden krijgen. Die zetel zou van de katholieken afgaan, zodat ze hun meerderheid in de raad kwijt zouden raken.

Maar ja, ‘geheim’ bestond niet in Aardenburg. De katholieken kregen lucht van de protestantse samenzwering en reageerden paniekerig. Want: bij het tellen in Stembureau 2 - de katholieke jongensschool in de Brouwerijstraat - werden er maar liefst zeventig ongeldige stemmen geregistreerd. Bauwens schrijft: ‘Er moest geknoeid zijn. Dit kon bijna niet anders. Zo had het aanwezige publiek niets kunnen zien van het openen en tellen van de stembiljetten omdat hun het zicht op de tafel waarop dat gebeurde, was ontnomen door een lessenaar en door twee heren die voor de tafel stonden met hun rug naar het publiek toe. Verder was er niets te verstaan geweest van het aflezen van de stemmen, omdat enkele katholieke kandidaten, die duidelijk te diep in het glas hadden gekeken, voortdurend kabaal hadden gemaakt.'

Na protesten van liberale zijde nam justitie maandag 23 mei 1927 alle stembiljetten in beslag en arresteerde de twee leden van Stemlokaal 2. Waarop katholiek Aardenburg in het geweer kwam. Op zondag 29 mei protesteerden zo'n drieduizend katholieken onder begeleiding van muziekgezelschappen uit Maldegem en Belgisch Middelburg op een weiland aan de Bewestereede. Besloten werd een telegram te sturen aan vooraanstaande katholieke politici in Den Haag. Dat hielp niet, de stembusuitslag werd nietig verklaard.

Op 12 september 1927 moest er opnieuw worden gestemd. De katholieken haalden 547 stemmen, de andere drie partijen bleven steken op 525. Toch verloren de katholieken hun raadsmeerderheid omdat er restzetels gingen naar de socialisten en de antirevolutionairen. Politiek Den Haag zag het gekrakeel met lede ogen aan en besloot daarop de kieswet te wijzigen, zodat de verdeling van restzetels niet meer nadelig kon uitvallen voor een meerderheid in stemmen: ‘Aan de Kieswet werd nu het artikel 100a toegevoegd, het zogenaamde Aardenburgse wetje'.

Leuk, zo'n artikel in een heemkundig blad. En nog leuker, de Aardenburgse stembusfraude is één van de hoofdstukken in het eind deze week te verschijnen boek Zeeuwse vertellingen van Allie Barth en Albert Kort.

André Bauwens: Katholieke emancipatie in een liberaal bolwerk van protestantse huize, in: Tijd|Schrift, bulletin van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, jaargang 15, nummer 3.