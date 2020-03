zeeland-geboekt Virus

7 maart In 1957 en 1958 zat ik op het Lavigerie-college in Santpoort (bij Haarlem), intern. Ik vond het een prettige school. We waren met zo’n zestig jongens. We stonden vroeg op en het eerste wat we deden was gymnastiek. Ik leerde er veel. Naast de reguliere lessen, deden we veel aan sport: volley en hockey. We maakten muziek en omdat de rock-’n-roll tijd aanbrak, leerde ik wat gitaarakkoorden. Het eerste liedje dat ik zong was: ‘See you later alligator’. Ik had geen idee wat het betekende.