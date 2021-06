Slot Haamstede blijft boeien: historie gaat veel verder terug dan gedacht

zeeland-geboekt Pauline de Bok geeft lezing in Goes

17 mei Schrijfster Pauline de Bok geeft zaterdag 22 mei om 14.00 uur een lezing in boekhandel De Koperen Tuin in Goes over haar nieuwste boek, 'De Poel'. Daarin vertelt ze hoe haar erf op het platteland in noordoost-Duitsland wordt omringd door bossen, meren en industriële landbouw. Ze schrijft over het ecosysteem dat klap na klap krijgt. Waar zijn de fazanten, de wijnbergslakken en de wespennesten gebleven? Kastanjes, essen en beuken worden aangetast door ziektes. Pauline de Bok studeerde theologie en filosofie, ze is vertaler en schrijver en woont afwisselend in Amsterdam en op het Oost-Duitse platteland.