Skygge: bloedstollende jeugdroman van Middelburgse schrijver Mark de Groot

Het is nacht in Skygge. Van half september tot half maart laat de zon zich niet zien. Om een depressie van te krijgen. Pjetter Søker, de vader van de 13-jarige Sam, werkt in zijn schuurtje aan een oplossing. Twee jaar geleden maakte hij het dorp blij met een groots lichtplan dat de duisternis moest verjagen. Toen de enorme lichtmasten meteen bij de ingebruikname ontploften, was de teleurstelling groot. Sindsdien wordt er gesproken over de ‘Lampenramp’ en is het gezin van Pjetter de gebeten hond.

‘Halvblods’

In die gespannen situatie figureert Sam. Hij is de hoofdpersoon van ‘Skygge’, de nieuwe jeugdroman van Mark de Groot in Middelburg. Licht en donker spelen een belangrijke rol in het verhaal. Sam is wat de dorpelingen een ‘halvblods’ noemen, een halfbloed. Zijn vader is Noors, zijn moeder Jamaicaans. Daardoor heeft hij een tintje. Voor de Noren is hij donker. Als zijn vader er niet in slaagt licht te brengen in Skygge en ze naar zijn moeders geboorte-eiland Jamaica verhuizen - vluchten eigenlijk - valt hij op door zijn lichte huid.