Shortlist van de Zeeuwse Boekenprijs 2020

zeeland-geboekt Schoen

28 augustus Rond mijn vijftiende merkte ik dat mijn rechterschoen altijd het eerst kapot ging. Het begon met een zacht piepen. De schoen maakte dan een klagend en zielig geluid als ik liep. Daarna ging de zool langzaam maar zeker los. Ik moet erbij vertellen dat ik rechts ben. Bij het voetballen schoot ik vooral met mijn rechterbeen. De neus van mijn rechterschoen was ook meestal nogal kaal. Regelmatig poetste ik mijn schoenen op zaterdag. Ik had een klein borsteltje met een handvat om de schoenen in te smeren en een grotere om ze te laten blinken. Ik had ook nog een doekje. Schoensmeer zat in een blikken doosje dat je open kon wippen door aan een metalen vleugeltje te draaien. Erdal stond op het deksel in cursieve letters en met een rode pelikaan op de letter d. Het was dankbaar werk, het schoenen poetsen. Na afloop, als ze mooi blonken, sloeg je de twee borstels in elkaar. Het had iets intiems.