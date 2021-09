Serie literaire Zeevonken in de Oostkerk

Schinkel en De Lodder winnen Maerlant poëzie­prijs

22 augustus KATS - De Maerlant poëzieprijs is dit jaar uitgereikt aan twee dichters. Anders Schinkel en Sara de Lodder wonnen samen de driejaarlijkse prijs, omdat de jury niet kon kiezen tussen hun gedichten. Een eervolle vermelding ging naar Monique Bol. De gedichten zijn op groot formaat terug te zien en te lezen in de Zeeuwse Oase in Kats. Alle genomineerde gedichten zijn gebundeld in een boekje. De Maerlant poezieprijs maakt deel uit van de manifestatie Kunstspoor die dit weekend en volgend weekend plaatsvindt op Noord-Beveland.