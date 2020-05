Schrijver Martinus de Kam herinnert zich Zeeland - daar waar ze nog ‘mogge’ zeggen

De oude schuurdeur dobbert tegen de Oosterscheldedijk. Ons schip, onze Batavia zien Mark en Kees meteen. Ideaal om hun verveling op deze winterse middag te verdrijven. Als ze er alle twee tegelijk op gaan staan, lopen hun laarzen vol, zo zeewaardig is hun vlot niet. Mark mag als eerste, alleen. Gezeten op de deur duwt hij met een stok van de kant af naar dieper water. Het is eb. Er drijft een stuk hout langs dat even verderop onder water verdwijnt. Eerst is er triomf. Dan raakt Kees op de dijk uit het zicht, het is mistig. Pagina 75: ‘Opeens begreep ik alles. De boei bij de vaargeul, Kees die steeds harder moest lopen om me bij te houden, dat stuk hout... de ebstroom was bezig om tonnen zand en slik en alles wat in de Oosterschelde niet muurvast was verankerd, de Noordzee in te sleuren'.