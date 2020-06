Remco Campert dichtte over een heel gewone woensdagavond op Walcheren

Zeeuwse schrijversRemco Campert, de breekbaarste dichter van Nederland. Niet alleen nu, nu hij een zeer bejaarde man is die nog steeds gedichten schrijft. Zijn onlangs verschenen bundel ‘Mijn dood en ik’ is geschreven met het einde voor ogen, maar ook met eindeloze ironie: ‘hemel ontvangt me niet/ hel weet niet wie ik ben’.

Remco Campert is sinds zijn debuut zeventig jaar geleden altijd een breekbare dichter geweest, voorzichtig met zijn woorden, bescheiden met zijn gebaren. Wanneer je maar lang genoeg in de omvangrijke bundel ‘Dichter’ met zijn verzamelde poëzie zoekt, blijkt hij ook een Zeeuwse dichter. Van zijn vader, Jan Campert, weten we dat natuurlijk. Maar Remco Campert?

‘Geboren ben ik, nu nog/ 28 juli 1929 in Den Haag’, dichtte hij ooit. Die stad is in zijn werk altijd aanwezig geweest, vooral de zeekant waar het bijna Zeeland is: ‘Vlierstruiken met hun witte bloesem, konijnenholen, paarse viooltjes, het ruisen van de zee, niet, nooit, te vergeten en de bladstille vinger van de wind langs zijn huid’. Maar hij is werkelijk in Zeeland geweest, in Westkapelle zelfs, het dorp van zijn vader. ‘De naam Campert leeft er voort,’ constateerde hij in een column. Met de aantekening: ‘wat ook te danken is aan grootvader Campert, die er jarenlang dorpsarts was’.

Onfortuinlijke bromfietser bij Nieuwerkerk

In zijn poëzie wordt Zeeland eveneens aangedaan, in ‘Restbeelden’ uit 1994, aangekondigd als ‘Notities van Izegrim’, de niet bepaald sympathieke wolf uit de omgeving van de vos Reinaert. In een gedicht ‘Media vita’ beschrijft hij een incident op Schouwen-Duiveland, ‘voorbij Bruinisse bij de Capelleweg/ niet ver van Nieuwerkerk’, preciseert hij. Een bromfietser komt ten val: ‘arm opheffend, zijn zeeuwse god aanroepend’. Intussen kijkt de dichter in het rond: ‘steeds dat wijde land/ en die historische lucht/ verdronken en gewonnen’.