PZC/Drvkkery-lezing met Chris de Stoop

De Vlaamse succesauteur Chris de Stoop komt vrijdag 2 oktober naar Middelburg voor de herfsteditie van de PZC/Drvkkery-lezing. In boekhandel de Drvkkery gaat hij met PZC-verslaggever Jan van Damme in gesprek over zijn nieuwste boek: 'Het boek Daniel'.

Door de coronacrisis kwam het hele lezingencircuit sinds maart vrijwel volledig stil te liggen. Deze maand worden er weer voorzichtig bijeenkomsten gepland. Voorzichtig, het aantal beschikbare kaarten blijft beperkt, bij de plaatsing van het publiek wordt er rekening gehouden met de anderhalvemeter-regel.

Chris de Stoop (1958) is een Vlaamse schrijver, hij werkte zo'n dertig jaar voor het weekblad 'Knack'. Hij debuteerde in 1992 met 'Ze zijn zo lief meneer', een boek waarin hij de internationale vrouwenhandel van binnenuit beschreef. In 2015 publiceerde hij 'Dit is mijn hof', een persoonlijk relaas over de teloorgang van de traditionele landbouw in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Voor dat boek ontving hij de eerste Confituur Boekhandelsprijs en de Zeeuwse Boekenprijs. In 2016 schreef hij het geschenk voor de Week van het Zeeuwse Boek: 'Het vierde gewas’.

In 'Het boek Daniel’ draait het om zijn oom, boer Daniel Maroy in de Belgische gemeente Evernijs in de buurt van het Franse industriestadje Roubaix. In maart 2014 wordt de 84-jarige, vereenzaamde man op zijn boerderij overvallen en vermoord. Een week later komen de jonge daders terug en steken de boerderij in brand om zo hun sporen uit te wissen. Uiteindelijk komt de zaak voor de rechter. De Stoop doet het woord namens de familie als ‘burgerlijke partij’. Later spreekt hij met een aantal van de veroordeelde daders.

De Stoop kiest in zijn boek voor drie verschillende gezichtspunten: dat van zijn oom, dat van de daders en dat van de dorpsgemeenschap. Oom Daniel blijkt een sterke boer die zich na een mislukte liefde en het verlies van zijn land terugtrekt uit de wereld. De daders zijn lid van een jeugdbende in Evernijs. Ze zien de eenzame boer als ‘een oude viezerik’, in het vonnis staat dat ze hem een ‘Untermensch’ noemen.

In een interview met het dagblad Trouw zegt hij: ,,Ik heb tijdens het proces de kant van mijn oom zo goed mogelijk verdedigd, gerechtigdheid voor hem gezocht en die ook gevonden; de daders zijn veroordeeld en hebben behoorlijk zware straffen gekregen. Daarna ben ik met hen gaan praten, althans met drie van hen. (...) Waarom heb ik dat gedaan? Omdat alles altijd een andere kant heeft. Zelfs een moordenaar heeft zijn eigen verhaal, daar wil ik dan naar luisteren.”

PZC/Drvkkery-lezing Chris de Stoop, vrijdag 2 oktober om 19.30 uur in boekhandel de Drvkkery in Middelburg. Er is plaats voor maximaal 50 bezoekers. Tickets zijn alleen verkrijgbaar in de voorverkoop via drukkerij.nl. Toegang 7,50 euro. PZC-abonnees kunnen online een ticket kopen voor 3,50 euro als ze de code pzc-destoop invoeren.